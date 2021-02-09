Сургут потратит 82 миллиона рублей на ремонт 12 придомовых территорий

В 2021 году отремонтируют 12 придомовых территорий. На реставрацию будет выделено примерно 82 миллиона рублей, которые израсходуют на асфальтирование дорожек, создание ливневых канализаций, обновление уличного освещения, установку урн и скамеек. Эту информацию анонсировал сургутский департамент городского хозяйства.

В этот перечень попали дворы, расположенные по следующим адресам:

Крылова, 25, 35

Энтузиастов, 47

Ленина, 28, 65

Привокзальная, 4Б

Энергетиков, 31, 33

Комсомольский, 36

Пролетарский, 7/1

Чехова, 20

Профсоюзов, 16

Управляющие компании уже получили средства и до 1 мая должны успеть провести конкурс и определиться с выбором подрядчика. Как сообщают в администрации города, желающих проводить починку дворов не много:

«Как правило, это две-три компании. Не каждый готов работать с собственниками, так как часто возникает ситуация, когда сургутяне начинают высказывать свои пожелания сверх того, что было оговорено ранее», – прокомментировал заместитель директора ДГХ Сергей Алексеев.

Отметим, что реставрация придомовых территорий проходит в рамках проекта «Комфортная городская среда». Для того, чтобы двор отремонтировали с помощью этой программы, собственникам квартир дома необходимо провести собрание и набрать не менее двух третей голосов «за», а после передать решение управляющей компании, которая подаст заявку в администрацию.

«После того, как мы получим необходимые документы, начнется рассмотрение обращений и ранжирование. Территория может стать первоочередной для ремонта, если зафиксировано наличие примыкающих школ и детских садов, решение регионального оператора провести реставрацию дома, в участниках числится смежная территория, а также если последние работы были проведены давно. Наибольшая значимость – это процент софинансирования жильцов», – рассказал Сергей Алексеев.

Подразумевается, что участие собственника включает от 0 до 20 процентов вложений, однако это относится только к минимальному перечню работ (как правило, это только асфальтирование пешеходных дорожек и проездов). В дополнительный перечень входит благоустройство спортивных площадок, установка малых архитектурных форм и так далее. При выборе второго варианта жильцы дома должны вложить не менее 10 процентов. Максимально сумма средств от горожан не должна превышать 50 процентов.