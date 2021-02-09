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​Владимир Базаров: «Рад работать в Белгородской области»

Бывший заместитель главы Сургута стал советником губернатора Белгородской области

​Владимир Базаров: «Рад работать в Белгородской области»
Фото: Ирины Швец

Экс-заместитель главы Сургута и бывший вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров назначен советником губернатора Белгородской области. На новом посту он контролирует своевременность и качество исполнения государственных программ по национальным проектам в сферах ЖКХ, капитального строительства, дорог и транспорта.

«Свои обязанности я исполняю с 25 декабря 2020 года. Очень рад назначению. Мне нравится работать в Белгородской области», - отметил Базаров в беседе с корреспондентом siapress.ru.

Были ли другие предложения работы, чиновник рассказать отказался.

Напомним, Владимир Базаров в сургутской мэрии курировал сферу ЖКХ. С 2016-го по 2020 год он работал заместителем губернатора Севастополя.


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Сегодня в 14:54, просмотров: 346, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 15:06
Все по окраинам скитается беглый варяг. Когда уже в Москву или хотя-бы Питер?

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