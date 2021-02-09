​Андрей Копайгора заключен под стражу

Во вторник, 9 февраля, суд заключил под стражу бизнесмена Андрея Копайгору. Об этом siapress.ru сообщили в прокуратуре Сургута.

По данным представителя ведомства, он обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений, связанных с многомиллионными хищениями денежных средств граждан и организаций. Потерпевшими по уголовным делам проходят 500 человек, а ущерб превышает миллиард рублей.

«Органами следствия Копайгоре предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности. Всего в отношении Копайгоры правоохранительными органами города возбуждено и расследуется свыше десяти эпизодов преступной деятельности, в том числе относящихся к категории тяжких, срок наказания за совершение которых до десяти лет лишения свободы. Ущерб от преступной деятельности превысил миллиард рублей. Потерпевшими по уголовным делам признано более 500 граждан, в том числе лица, участники долевого строительства», - рассказали в прокуратуре.

Также возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам АО «Завод ЭЛКАП».

Как сообщалось ранее, Андрея Копайгору полицейские собирались взять под арест накануне, однако бизнесмену резко стало плохо, и он был госпитализирован. Сегодня после суда предприниматель отправился под арест «в соответствующее учреждение».