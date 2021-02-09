В думе Сургута прошли публичные слушания по проекту межевания территории парка «За Саймой»

В сургутской думе на суд городской общественности 8 февраля был представлен проект планировки и межевания территории парка «За Саймой». Подрядчик, выполнивший работы утверждает, что проект отражает действительность и в точности до сантиметра очерчивает границы земельных участков разного назначения. По словам директора департамента архитектуры и градостроительства городской администрации Сергея Солода, координировавшего процесс публичных обсуждений, принятие плана межевания – это начальный этап работы на пути к реновации парка, после которого будет возможно поставить землю на кадастровый учет и начать строительно-монтажные работы.

Однако представленный проектировщиком план предусматривает и зону, где могут появиться, так называемые, нестационарные торговые точки, которые и стали камнем преткновения в начале дискуссии. Здесь вице-спикер думы Сургута Артем Кириленко ответил, что «договоренности между общественностью и администрацией города были достигнуты, поэтому, в принципе, ведение бизнеса на территории парка возможно, но это должны быть исключительно некапитальные коммерческие объекты».

Со стороны горожан подрядчик и заказчик работ – администрация, - встретились с непринятием представленного проекта. Первой вступила в дискуссию сургутская общественница Инна Бирук, которая указала на то, что самого проекта развития парка еще нет, да и концепция пока не определена. Директор городского управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности Ольга Соколова пояснила, что было взято за основу: «В 2017 году по муниципальному контракту был разработан эскизный проект парка «За Саймой», в составе которого были проведены необходимые исследования, мониторинг. Вся исходная документация была передана для параллельного продолжения работ и формирования проекта планировки и разработки проекта парка».

Сергей Солод подчеркнул, что «сегодня мы собрались для того, чтобы привести все в соответствие и порядок. Мы не рассматриваем вопрос о том, как земля будет эксплуатироваться, а всего лишь решаем, где участки будут располагаться». Так, на карте обозначены земельные участки под Станцию юных натуралистов, здание администрации парка, набережную Ивана Кайдалова, Ботанический сад и сам парк.

Достигнуть консенсуса двум сторонам - жителям города и администрации - не удалось, поэтому принятие решения в отношении подготовленного проекта было отложено.