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​Судьбу парка «За Саймой» решает общественность

В думе Сургута прошли публичные слушания по проекту межевания территории парка «За Саймой»

​Судьбу парка «За Саймой» решает общественность
Фото: siapress.ru

В сургутской думе на суд городской общественности 8 февраля был представлен проект планировки и межевания территории парка «За Саймой». Подрядчик, выполнивший работы утверждает, что проект отражает действительность и в точности до сантиметра очерчивает границы земельных участков разного назначения. По словам директора департамента архитектуры и градостроительства городской администрации Сергея Солода, координировавшего процесс публичных обсуждений, принятие плана межевания – это начальный этап работы на пути к реновации парка, после которого будет возможно поставить землю на кадастровый учет и начать строительно-монтажные работы.

Однако представленный проектировщиком план предусматривает и зону, где могут появиться, так называемые, нестационарные торговые точки, которые и стали камнем преткновения в начале дискуссии. Здесь вице-спикер думы Сургута Артем Кириленко ответил, что «договоренности между общественностью и администрацией города были достигнуты, поэтому, в принципе, ведение бизнеса на территории парка возможно, но это должны быть исключительно некапитальные коммерческие объекты».

Со стороны горожан подрядчик и заказчик работ – администрация, - встретились с непринятием представленного проекта. Первой вступила в дискуссию сургутская общественница Инна Бирук, которая указала на то, что самого проекта развития парка еще нет, да и концепция пока не определена. Директор городского управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности Ольга Соколова пояснила, что было взято за основу: «В 2017 году по муниципальному контракту был разработан эскизный проект парка «За Саймой», в составе которого были проведены необходимые исследования, мониторинг. Вся исходная документация была передана для параллельного продолжения работ и формирования проекта планировки и разработки проекта парка».

Сергей Солод подчеркнул, что «сегодня мы собрались для того, чтобы привести все в соответствие и порядок. Мы не рассматриваем вопрос о том, как земля будет эксплуатироваться, а всего лишь решаем, где участки будут располагаться». Так, на карте обозначены земельные участки под Станцию юных натуралистов, здание администрации парка, набережную Ивана Кайдалова, Ботанический сад и сам парк.

Достигнуть консенсуса двум сторонам - жителям города и администрации - не удалось, поэтому принятие решения в отношении подготовленного проекта было отложено.


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Сегодня в 14:20, просмотров: 321, комментариев: 4
Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 15:17
Решили поделить все, что б легче было потом сменить назначение участка . Умно
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:45
Судьбу парка «За Саймой» решает «общественность» в лице вице-спикер думы Сургута Артем Кириленко и «представителя» горожан Инны Бирук.

Феерично.
Alkonowa1ow Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 15:46
Обычная практика. Предназначена земля сначала под одно, а затем «чудесным» образом на этой земле появляется что-то другое.
Аванес
не нравится
Сегодня в 16:16
Бирук нужно штраф выписать, маска не на месте
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