В Сургуте произошел пожар в пустующем здании бывшего кинотеатра «Аврора»

Сообщение о пожаре в здании на центральной улице Сургута поступило около 21:00. Прошлым вечером бывший кинотеатр «Аврора» на проспекте Ленина охватил огонь. Пожарно-спасательный отряд, прибывший на место, отметил сильное задымление на первом этаже. Около получаса потребовалось специалистом, чтобы ликвидировать огонь. В тушении пожара было задействовано 39 человек и 11 единиц техники.

По информации пресс-службы МЧС Югры, основной версией возникновения пожара дознаватели считают поджог: «Объект отключен от всех коммуникаций: ни электричества, ни отопления там не было. Когда дознаватели на месте работали, опрашивали пожарных, осматривали здание после ликвидации пожара, было обнаружено несколько очагов возгорания в разных местах». По оценкам специалистов, огонь повредил 40 квадратных метров помещений, закопчено две тысячи квадратных метров площади здания. Пока все материалы находятся у специалистов МЧС. Не исключено, что расследование поджога продолжат другие органы.

Напомним, аварийное здание бывшего культурного центра Сургута и до пожара было признано аварийным. Его ожидал снос, а территорию – реновация. Однако средства на эти цели требуются не маленькие – 720 миллионов рублей. Между тем, пока городские власти оттягивают принятие кардинальных мер, опасную аврору исследуют любопытные подростки.