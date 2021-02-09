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​Сургутяне 4 часа не могут вылететь в Краснодар

Рейс Сургут-Краснодар в сургутском аэропорту задерживается почти на 4 часа

​Сургутяне 4 часа не могут вылететь в Краснодар
Фото: siapress.ru

Самолет с сургутянами не может вылететь в Краснодар: задержка рейса достигла уже почти четырех часов. Как рассказал siapress.ru один из пассажиров рейса, поездка не задалась с самого начала: вылететь должны были в шесть утра, и поначалу все шло по плану — все зашли в самолет, (салон, кстати, был заполнен), но после этого ждать вылета на своих местах пришлось около часа, после чего представители авиакомпании «ЮТэйр» вывели всех обратно в здание аэропорта, объяснив решение техническими причинами.

«В итоге мы сидим уже почти четыре часа в накопителе аэропорта, ждем информацию о вылете», — говорит собеседник siapress.ru. Судя по онлайн-табло на сайте аэропорта, рейс задерживается до 9.55, но до сих пор посадка не объявлена. «9.55, судя по объявлению от «ЮТэйр», это не время вылета, а время, когда появится новая информация о вылете», — говорит сургутянин, дожидающийся вылета, однако в справочной службе аэропорта корреспонденту siapress.ru сообщили, что посадку на борт объявят в ближайшее время.


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Сегодня в 09:43, просмотров: 258, комментариев: 1
Комментарии:
Лубягин Игорь
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Сегодня в 10:54
Парадокс Сургута: у многих квартиры, дачи, дома на юге, но Сургутяне теряют здоровье на крайнем севере ради денег. Это или жадность и тщеславие (лучше геморой отморожу, зато "поляркочки"), или действительно что-то такое, сакральное есть в болотах Югры, что затягивает.

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