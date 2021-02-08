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Анна Томазова ответит на самые «горячие» вопросы горожан о работе общественного транспорта

Анна Томазова обсудит с сургутянами работу общественного транспорта

Анна Томазова ответит на самые «горячие» вопросы горожан о работе общественного транспорта
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

В четверг, 11 февраля, состоится прямой эфир исполняющей обязанности главы Сургута Анны Томазовой, посвященный работе общественного транспорта. Вопросы собирают в паблике «Администрация Сургута» во «ВКонтакте».

«Сургутяне, нам поступает много вопросов об общественном транспорте. Вот о нем-то мы и хотим поговорить. В ближайший четверг, 11 февраля, Анна Томазова ответит на самые «горячие» вопросы в прямом эфире», - говорится в посте.

Отметим, что жители города часто жалуются на сбои в расписании автобусов, техническое состояние машин, некорректную работу информационных табло. Людей также не устраивает вечернее расписание общественного транспорты и то, что водители маршруток часто игнорируют остановки.

В Сургуте работают над модернизацией схемы обслуживания пассажиров общественного транспорта. Ожидается, что в городе будет обновлен автобусный парк и выделены отдельные полосы для общественного транспорта.


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Сегодня в 19:04, просмотров: 320, комментариев: 0
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