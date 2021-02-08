Европа Плюс разыгрывает билеты на предпоказ фильма в Синема Парке

При поддержке Европы Плюс Сургут 17 февраля состоится предпоказ фильма «Аферистка» – любители циничных комедий и брутальных триллеров и слушатели радиосети смогут выиграть билет на закрытый сеанс и увидеть кинокартину на два дня раньше. Критики в мире оценили проект на 7,2 из 10, но на RottenTomatoes фильм собрал 93 балла. Рейтинг ожидания на Кинопоиске – 99 процентов.

«Аферистка» понравится тем, кто знаком с творчеством Дэвида Финчера. Интересный дуэт Розамунд Пайк, которая запомнилась своей ролью в фильме «Исчезнувшая», и Питера Динклейджа, знакомого многим из-за участия в «Игре Престолов», не оставит равнодушным: оба играют безжалостных хищников. Она – стерва, привыкшая идти по головам ради своей цели, а он – босс русской мафии, который точно не уступит никому. Так кто же кого?

Ответ на этот вопрос получат счастливчики, которые получат билет. Каждый будний день в 15:00 слушайте Сургут ONLINE на 105.9 FM, звоните в игру КиноКайф по телефону 23-23-23, отвечайте правильно на вопросы и выигрывайте пригласительные! Предпоказ начнется в 19.30 в Синема Парке. Официальная премьера стартует в России 19 февраля.