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​Ты туда не ходи: сургутянам напомнили об опасности схода снега с крыш

В Сургуте сошедший с крыши снег повредил три автомобиля

​Ты туда не ходи: сургутянам напомнили об опасности схода снега с крыш
Фото: vk.com/kinform

В Сургуте три автомобиля повредила снежная глыба, сошедшая с крыши Многофункционального ветеринарного центра. Подписчики «К-Информ» сообщают, что инцидент случился в ночь на 7 января на улице Лермонтова. Судя по снимках, машинам требуется серьезный ремонт.

Специалисты напоминают, что из-за переменчивой и ветреной погоды гулять и парковать автомобили рядом со зданиями с покатыми крышами опасно, а если с крыш свисают сосульки и снег – необходимо обратиться в УК.

Напомним, сегодня в Югре объявлено предупреждение о неблагоприятной погоде. Скорость ветра местами достигает 20 метров в секунду.


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Сегодня в 15:38, просмотров: 296, комментариев: 0
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