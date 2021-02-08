В Сургуте сошедший с крыши снег повредил три автомобиля

В Сургуте три автомобиля повредила снежная глыба, сошедшая с крыши Многофункционального ветеринарного центра. Подписчики «К-Информ» сообщают, что инцидент случился в ночь на 7 января на улице Лермонтова. Судя по снимках, машинам требуется серьезный ремонт.

Специалисты напоминают, что из-за переменчивой и ветреной погоды гулять и парковать автомобили рядом со зданиями с покатыми крышами опасно, а если с крыш свисают сосульки и снег – необходимо обратиться в УК.

Напомним, сегодня в Югре объявлено предупреждение о неблагоприятной погоде. Скорость ветра местами достигает 20 метров в секунду.