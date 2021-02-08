В Сургуте дорожные службы подвели итоги усиленной борьбы со снегом за выходные

В Сургуте дорожные службы всю последнюю неделю активно избавляли городские улицы от снега. В связи с потеплением после длительных морозов количество осадков резко увеличилось. На борьбу с заснеженными улицами коммунальные службы города вышли с первых дней. Вывели всю тяжелую артиллерию – это 260 единиц техники: тракторы, снегоуборщики, грейдеры. Работа велась круглосуточно.

Итоги дорожной эпопеи подвели в администрации Сургута. «Только за прошедшие выходные в результате работы в авральном режиме с городских улиц было собрано и вывезено 78 самосвалов снега – это больше 18 тысяч кубометров. Технология предусматривает расчистку автомобильных дорог вплоть до края полотна, то есть до бордюра. Снег вывозят на специализированные полигоны. После чего проезжая часть обрабатывается противогололедной смесью», – отчитались в дорожно-транспортном управлении сургутской мэрии. Из-за потепления на дорогах стало скользко. Об опасности образования гололеда предупреждает и МЧС, поэтому обработка песко-соляной смесью улиц – важнейший этап мероприятий. В морозы ее не использовали, потому как реагенты показали свою неэффективность даже при –20 градусах.

Большую роль в усиленной работе дорожников сыграли сами сургутяне, которые активно и оперативно извещают о самых проблемных участках дорог. Сейчас обращения жителей Югры в социальных сетях отслеживают через систему ЦУР «Инцидент-Менеджмент». Специалисты подсчитали, что наибольшее количество обращений поступает именно от жителей Сургута. На прошлой неделе превалирующей стала как раз тема уборки снега.

Тем временем от сургутян стали поступать сообщения о несвоевременном вывозе снега с придомовых территорий. Ранее siapress.ru писал, что в одном из дворов дети облюбовали огромную кучу снега, образовавшуюся в результате уборки придомовой территории, и превратили ее в опасное развлечение.