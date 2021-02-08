Антон Федин из Сургута завоевал «бронзу» на всероссийских соревнованиях по дзюдо

Сургутский спортсмен Антон Федин стал призером на всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти Г.И. Михеева. Старты проходили в Красноярске с 31 января по 6 февраля. В них участвовали юноши и девушки до 18 лет. Антон занял третье место в своей весовой категории (до 81 кг), поднявшись при этом выше своих земляков в турнирной таблице и получив право войти в состав сборной России по дзюдо.

«В связи с пандемией подготовка была крайне сложная. Мы долгое время не имели возможности тренироваться на своей площадке – в УСС «Факел», – поэтому ребятам приходилось готовиться по большей части самостоятельно. Мы руководили процессом дистанционно: по видеосвязи, по телефону. Поэтому могу сказать, что Антон показал достойный результат. Он уже второй год подряд становится призером на соревнованиях такого уровня», – отметил тренер Антона Константин Лапаев. В марте спортсмен отправится на установочный сбор в Московскую область, где тренеры определятся с дальнейшей подготовкой ребят к кубкам Европы, и первенству мира.

Изначально всероссийские старты должны были состояться в ноябре 2020, но их пришлось перенести из-за обстановки с заболеваемостью коронавирусом. Вместе с Антоном на соревнованиях в Красноярске состязались еще пять сургутских дзюдоистов. Всего Югру представляли 14 спортсменов.