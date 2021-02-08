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​В ХМАО задержан скандальный бизнесмен

Югорский предприниматель Андрей Копайгора госпитализирован перед арестом

​В ХМАО задержан скандальный бизнесмен

В Сургуте задержан владелец завода «Элкап» Андрей Копайгора. Его подозревают в покушении на мошенничество. Перед арестом предприниматель госпитализирован. О том, что мужчина болен, стало известно в тот момент, когда ему избирали меру пресечения.

«Копайгоре должны были избрать меру пресечения, следствие настаивало на аресте. Но ему стало плохо, сейчас он находится в больнице», - сообщил корреспонденту siapress.ru источник в силовых структурах. Эту информацию подтвердили также собеседники агентства из окружения бизнесмена.

Официальных комментариев по этому поводу нет. Также не разглашается суть уголовного дела. По данным ТАСС, Копайгору подозревают в умышленном доведении до банкротства принадлежащего ему завода «Элкап».

Андрей Копайгора ведет деятельность в строительной сфере. В последние годы его дела далеки от идеала. Ранее Арбитражный суд Югры признал банкротом строительную компанию «Дорожно-эксплуатационное предприятие» («ДЭП»), руководителем которой является Андрей Копайгора. «ДЭП» являлся застройщиком двух домов в жилом комплексе «Любимый». Там было заключено 196 договоров долевого участия.

Осенью 2020 года прокуратура сообщила, что сотрудники завода «Элкап» не получили зарплаты на сумму более 29 млн рублей.


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Сегодня в 12:22, просмотров: 2880, комментариев: 2
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 12:54
какой бедняжка, заболел
вера
не нравится
Сегодня в 16:15
Со скандалом в больничку , сил не рассчитал
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