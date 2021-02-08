В Сургуте пожарные полтора часа тушили четырехэтажное складское здание

Сообщение о пожаре на 30 лет Победы в Сургуте поступило в диспетчерскую 7 февраля в 16:21. Огонь охватил четырехэтажное складское здание. В добавок к этому неподалеку от места происшествия расположена АЗС. На место происшествия прибыл пожарно-спасательный отряд из 45 человек. Было привлечено 11 единиц техники. Локализовать огонь удалось только через полтора часа с момента возгорания.

В пресс-службе МЧС Югры рассказали, что в результате пожара был изрядно поврежден второй этаж площадью 600 кв. метров, частично обрушена кровля. Ущерб, нанесенный владельцу помещений, пока уточняется. Известно, что склад принадлежит частному лицу. Что хранилось там, выяснить не удалось. Однако очевидцы говорят, что из здания валил черный едкий дым. Причину возгорания выясняют дознаватели.