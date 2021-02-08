В Сургутском районе произошла авария с участием четырех машин

На автодороге Сургут-Лянтор произошло ДТП с участием четырех машин. Накануне, 7 февраля, днем водитель Ауди, проезжая 59 километр в сторону Нефтеюганска, выехал на встречную полосу, столкнулся с машиной Great Wall, от удара Ауди отбросило на проезжавший рядом Форд Фокус, затем он столкнулся с ВАЗ 21118.

Пассажиры получили телесные повреждения, в том числе девочка 2005 года рождения. Все они были доставлены в Сургутскую больницу для лечения. Точные причины ДТП выясняются.

Напомним, что это не единственная крупная авария на дорогах Сургутского района, которая произошла в выходные. Так, 6 февраля на трассе Сургут-Нижневартовск столкнулись сразу три машины. Один человек погиб.