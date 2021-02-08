8 февраля в Сургуте ожидаются неблагоприятные погодные явления

Теплые выходные в Сургуте сменятся неблагоприятными погодными явлениями уже сегодня, 8 февраля, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города. Так, по данным Гидрометеорологического бюро Сургута, сегодня сургутянам стоит опасаться гололеда, а также порывов ветра, которые днем могут достигать до 16-18 метров в секунду.

В недалекой перспективе — новые морозы: температура воздуха на неделе будет стабильно падать, и, по данным погодного информера «Яндекс.Погода», к выходным ожидается до 31-36 градусов ниже нуля.