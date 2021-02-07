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«Танцующая зебра». Необычный пешеходный переход приводит в замешательство сургутян

В Сургуте на Билецкого появился движущийся пешеходный переход

«Танцующая зебра». Необычный пешеходный переход приводит в замешательство сургутян
Скрин: "Инцидент Сургут"

«Танцующая зебра», появившаяся на улице Семена Билецкого в Сургуте удивила пешеходов и водителей. Проекционный переход напротив 14 дома крутится вокруг своей оси, тем самым приводит в замешательство горожан.

Видео такого ноу-хау опубликовано в группе «Инцидент Сургут» во ВКонтакте. Мнения комментаторов о полезности и практичности такого обозначения пешеходного перехода в основном негативные. Однако некоторые пишут, что раньше движения зебры не наблюдали: «Там что-то сломалось. Он раньше не крутился, а четко дублировал дорожку, которую сразу видно издалека. Очень достойный пешеходный переход – освещение и зебра поверх заснеженной дороги. Там школьники толпами ходят».


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Сегодня в 16:00, просмотров: 85, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:12
Пешеход хороший.

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