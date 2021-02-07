В Сургуте на Билецкого появился движущийся пешеходный переход

«Танцующая зебра», появившаяся на улице Семена Билецкого в Сургуте удивила пешеходов и водителей. Проекционный переход напротив 14 дома крутится вокруг своей оси, тем самым приводит в замешательство горожан.

Видео такого ноу-хау опубликовано в группе «Инцидент Сургут» во ВКонтакте. Мнения комментаторов о полезности и практичности такого обозначения пешеходного перехода в основном негативные. Однако некоторые пишут, что раньше движения зебры не наблюдали: «Там что-то сломалось. Он раньше не крутился, а четко дублировал дорожку, которую сразу видно издалека. Очень достойный пешеходный переход – освещение и зебра поверх заснеженной дороги. Там школьники толпами ходят».