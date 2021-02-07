Сургутский суд запретил учителям физкультуры после ЧП в бассейне продолжать профессиональную деятельность

Сургутский городской суд определился с мерой наказания в отношении учителей 31 школы, на чьем уроке произошло ЧП. Уголовное дело было заведено в отношении двух преподавателей физкультуры. Сейчас суд избрал для них меру пресечения в виде запрета на определенные действия. А именно это касается продолжения преподавательской деятельности и пользование Интернетом. Эту информацию корреспонденту siapress.ruподтвердили в следственном комитете Югры. В пресс-службе ведомства также отметили, что эти ограничения будут действовать пока на протяжении двух месяцев.

Напомним, ЧП в школе №31 в Сургуте произошло 3 февраля. Во время урока плавания один из учеников ушел под воду на глубине и не смог выбраться самостоятельно. В результате случившегося девятилетний мальчик оказался на больничной койке в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ.