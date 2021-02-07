В Сургуте горы снега во дворах превращаются в импровизированные горки для детей

Практически в каждом дворе Сургута, куда коммунальщики уже успели загнать снегоуборочную технику, остается «осадочек» в виде снежных куч. По правилам, вывоз снега управляющие компании должны организовать в течение недели после уборки. Дольше семи дней складирование снега на придомовой территории запрещено. Однако сейчас снежные валы во дворе на 30 лет Победы, 60/1 местные дети превратили в импровизированные горки. Такое развлечение таит опасность не только для детей. «Проезжая мимо кучи снега, я увидела, что на вершине играют дети, но никак не ожидала, что один из них скатится с горы прямо мне под колеса. До трагедии оставалось чуть меньше метра. Хотя ехала я медленно, зная что там один за другим лежачие полицейские», – поделилась сургутянка с корреспондентом siapress.ru.

Нам удалось выяснить, что уборку территории в этом дворе производили буквально на днях. Возможно, сразу вывезти снег коммунальщикам не удалось. Однако собеседник siapress.ru считает, что в таком случае родителям нужно проводить профилактические беседы с детьми, или ускорить процесс с уборкой через управляющую компанию.

Между тем несколько городских УК уже уличили в некачественной уборке территорий: «За прошлую неделю четыре управляющие компании уже привлекли к ответственности. Еще пять вызваны для составления протокола о нарушении. Всего обнаружено порядка 70 нарушений», – рассказали в администрации Сургута.