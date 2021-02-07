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​Дети превратили склады снега в сургутских дворах в опасное развлечение

В Сургуте горы снега во дворах превращаются в импровизированные горки для детей

​Дети превратили склады снега в сургутских дворах в опасное развлечение
Фото: siapress.ru

Практически в каждом дворе Сургута, куда коммунальщики уже успели загнать снегоуборочную технику, остается «осадочек» в виде снежных куч. По правилам, вывоз снега управляющие компании должны организовать в течение недели после уборки. Дольше семи дней складирование снега на придомовой территории запрещено. Однако сейчас снежные валы во дворе на 30 лет Победы, 60/1 местные дети превратили в импровизированные горки. Такое развлечение таит опасность не только для детей. «Проезжая мимо кучи снега, я увидела, что на вершине играют дети, но никак не ожидала, что один из них скатится с горы прямо мне под колеса. До трагедии оставалось чуть меньше метра. Хотя ехала я медленно, зная что там один за другим лежачие полицейские», – поделилась сургутянка с корреспондентом siapress.ru.

Нам удалось выяснить, что уборку территории в этом дворе производили буквально на днях. Возможно, сразу вывезти снег коммунальщикам не удалось. Однако собеседник siapress.ru считает, что в таком случае родителям нужно проводить профилактические беседы с детьми, или ускорить процесс с уборкой через управляющую компанию.

Между тем несколько городских УК уже уличили в некачественной уборке территорий: «За прошлую неделю четыре управляющие компании уже привлекли к ответственности. Еще пять вызваны для составления протокола о нарушении. Всего обнаружено порядка 70 нарушений», – рассказали в администрации Сургута.


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07 февраля в 09:15, просмотров: 1632, комментариев: 2
Комментарии:
Марина Пудовкина
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07 февраля в 17:11
Ну почему же дети превратили? Если бы УК убирали снег не раз в месяц, а по мере необходимости, таких складов не получалось бы. И вывозить можно сразу, а не ждать неделю.
Лентяи.
Злопыхалкин Марина Пудовкина
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Сегодня в 02:20
Неее. Обама чмо. И Навальный. И дети. Все кроме нас. С фига ли мы? - девиз всех УК Сургута.
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