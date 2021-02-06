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Список пополняется: шестой кандидат в мэры Сургута подал документы

Новым претендентом на пост главы Сургута стал работник ГРЭС-1

Список пополняется: шестой кандидат в мэры Сургута подал документы
фото: 2ГИС

Новый, шестой кандидат на пост главы Сургута оказался сотрудником ГРЭС-1. Его имя – Сергей Данчев 1983 года рождения. До этого горожанин не принимал участие в конкурсе – об этом сообщает приемная комиссия.

Напомним, что претенденты на должность градоначальника могут подать документы до 20 февраля. После этой даты комиссия вновь начнет отбор и сформирует список кандидатов, из которых 27 февраля депутаты местной думы выберут главу.

Следить за пополнением списка участников можно на портале siapress.ruв разделе «Глава Сургута 2021».


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Сегодня в 13:22, просмотров: 125, комментариев: 0
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