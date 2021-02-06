В Сургутском районе осудили водителя за пьяную езду

Житель поселка Солнечный в Сургутском районе осужден за пьяную езду – в декабре 2020 года его поймали сотрудники ГИБДД. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за такое же нарушение.

«Признав подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ, суд назначил ему за содеянное наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев», – сообщают в пресс-службе прокуратуры Сургутского района.