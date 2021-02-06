В сургутском сквере обосновалась стая собак: теперь горожане боятся гулять там с детьми

Сургутян, проживающих по адресу Каролинского, 13/1, пугают собаки: свора выбрала местом своего обитания вход в сквер в 32 микрорайоне. По словам людей, животные нередко лают на прохожих, нападают на домашних питомцев. Из-за этого в парк страшно отпускать детей без присмотра.

«Мы с ребенком садились в машину, к нам подбежали две собаки, напугали ребенка. Стали лаять на нас, хорошо, что мы быстро сели в машину, они провожали лаем нас до улицы 30 лет Победы. Я теперь боюсь возвращаться в свой двор. Он стал небезопасным», – сообщила одна из горожанок на портале «Твой Сургут».

Администрация передала эту проблему в отлов – часть собак была направлена в приют, где их будут проверять на агрессию. Причиной того, что свора обосновалась в зеленой зоне, стало то, что некоторые горожане оставляют там еду для бездомных животных.

«По информации службы отлова на территории сквера животных подкармливают. При кормлении животных на определенном месте, они начинают его охранять и никого не подпускают. Также могут вести себя агрессивно. Рекомендуем жителям не оставаться равнодушными и проводить беседу с такими гражданами, особенно если кормление производится возле детских игровых площадок, тропинок ведущих к школе, детскому саду», – прокомментировала начальник отдела организации управления жилищным фондом и содержания объектов городского хозяйства Татьяна Лепихина.