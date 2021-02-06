В СОКБ пройдет день открытых дверей по борьбе с раком

Жители Сургута смогут оперативно обследоваться у врача-онколога. Сегодня, 6 февраля с 8:00 до 13:00 в Онкологическом центре Сургутской окружной клинической больницы Сургута пройдет День открытых дверей, приуроченный ко Дню борьбы с раком. Югорчане смогут пройти первичный осмотр и получить консультацию специалистов, без каких-либо направлений и документов.

«Такие акции мы проводим ежегодно на протяжении семи лет. Конкретно эта посвящена месячнику борьбы с раком, но проходят подобные акции не раз в году – также в октябре мы организуем профилактику рака молочной железы, в июле – диагностику меланомы. Всего около 4 акций в год. Но этот, февральский день открытых дверей, считается самым весомым», – поделился в разговоре с корреспондентом siapress.ru заведующий онкологическим отделением СОКБ Павел Троян.

По словам врача, год от года интерес к проблеме рака растет: «Сейчас мы рассчитываем на большой ажиотаж – мы выделили достаточное количество кабинетов, даже больше, чем в предыдущие годы».

Процесс прохождения обследования на акции гораздо проще, чем при обращении к участковому терапевту: «Пациент приходит на консультацию; его без оформления каких-либо документов приглашают в кабинет. Если мы видим, что есть явное подозрение на злокачественный процесс – мы (при согласии пациента) его забираем к себе и начинаем обследовать, и, если есть необходимость, лечить. Большая часть обследований выполняется у нас», – делится врач.

При этом в любой другой день пациенту, заподозрившему у себя рак, придется сначала обратиться к участковому врачу в своей поликлинике и пройти определенный перечень обследований. Только после этого пациента могут направить в СОКБ. «В дни открытых дверей любой желающий может прийти и задать интересующий вопрос об онкологии, продиагностироваться, и в случае необходимости попасть сразу к нам на обследование и лечение. Кто-то может постесняться пойти в поликлинику, кто-то просто не может записаться – наша акция дает шанс пройти обследование быстрее», – говорит Павел.

Югра, по словам доктора, по частоте онкологических заболеваний не выделяется: «Нет отклонения ни в меньшую, ни в большую сторону – она примерно такая же, как и по всей России. Однако смертность в округе меньше в связи с тем, что у нас более доступные методы диагностики и лечения, частые скрининги, которые позволяют выявлять злокачественные образования на ранней стадии. И чем раньше выявляется опухоль – тем благоприятнее перспективы ее лечения».

«Год был непростой, но мы приложили максимальные усилия, чтобы пациенты с онкологией остались с таким же лечением (что и до пандемии), в полном объеме. Ни на один день мы не закрывались, даже в пик пандемии», – поделился онколог.