В Сургутском детском саду снегоуборочная техника работала во время прогулки детей

В сургутском детском саду №27 «Микки-Маус» во время прогулки детей на участке работала снегоуборочная техника. Видео происшествия попало в социальные сети и возмутило общественность: «Детский садик «Микки-Маус» в Сургуте. Дети играют рядом со снегоуборочной техникой. На территории учреждения запретили работать приходящим дворникам, зато трактор не страшен!», – пишет автор видео в К-Информ. На кадрах видно, что габаритная техника находится в нескольких метрах от детсадовцев.

Случай, попавший на видео, прокомментировали в департаменте образования администрации города. «Сегодня со всеми руководителями образовательных учреждений было проведено оперативное совещание. Сотрудниками в образовательных учреждениях проведены внеплановые инструктажи по технике безопасности. К заведующей детского сада, в котором выявлен данным факт, будут применены меры дисциплинарного взыскания», – рассказала заместитель директора департамента образования Анна Хотмирова.