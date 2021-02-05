Резкое потепление в городе приведет к гололеду в Сургуте

Шестого февраля в Сургуте ожидается гололедица. Информацию об этом передает Гидрометеорологического бюро города Сургута.

«В ежедневном порядке, но не ниже 20 градусов мороза происходит обработка проезжей части и пешеходных зон песко-соляной смесью для более безопасного передвижения», – сообщает администрация города.

Но не стоит забывать о том, что нет ничего совершенного и во время гололеда пешеходам следует помнить про травмоопасность и придерживаться некоторых правил, которые помогут избежать посещения травмпункта.

- Носить обувь с глубоким протектором на подошве

- Снизить скорость шага и расслабить колени

- Не держать руки в карманах

- Пожилым людям иметь трость с резиновым наконечником

- Не перебегать проезжую часть.

Чтобы обезопасить себя на дороге во время движения на автомобиле следует учитывать следующее:

- Не совершать резких движений рулем

- Быстро адаптироваться к новым условиям движения

- При заносе не давить на тормоз

- Соблюдать скоростной режим и дистанцию

- Тормозить прерывисто.