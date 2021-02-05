Резкое потепление в городе приведет к гололеду в Сургуте

Шестого февраля в Сургуте ожидается гололедица. Информацию об этом передает Гидрометеорологического бюро города Сургута.
«В ежедневном порядке, но не ниже 20 градусов мороза происходит обработка проезжей части и пешеходных зон песко-соляной смесью для более безопасного передвижения», – сообщает администрация города.
Но не стоит забывать о том, что нет ничего совершенного и во время гололеда пешеходам следует помнить про травмоопасность и придерживаться некоторых правил, которые помогут избежать посещения травмпункта.
- Носить обувь с глубоким протектором на подошве
- Снизить скорость шага и расслабить колени
- Не держать руки в карманах
- Пожилым людям иметь трость с резиновым наконечником
- Не перебегать проезжую часть.
Чтобы обезопасить себя на дороге во время движения на автомобиле следует учитывать следующее:
- Не совершать резких движений рулем
- Быстро адаптироваться к новым условиям движения
- При заносе не давить на тормоз
- Соблюдать скоростной режим и дистанцию
- Тормозить прерывисто.