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Открылись ли в Сургуте культурные учреждения?

Врио главы Сургута заявила о начале работы культурных учреждений после долгого простоя

Открылись ли в Сургуте культурные учреждения?
фото: Филармония Сургута

После пандемии жизнь в Югре продолжает приходить в норму: спустя долгого затишья наконец-то возвращаются к работе культурные и спортивные учреждения. Сургут не остается в стороне – многие организации вновь открыли свои двери уже на этой неделе. Об этом заявила врио главы города Анна Томазова.

«На сайте администрации скоро появится афиша мероприятий. Но уже сейчас известно, что свои премьерные спектакли на этих выходных будет презентовать «Петрушка», исторический парк «Россия – моя история» впустил первых посетителей очно 2 февраля, а 12 числа заработает драматический театр», – прокомментировала и.о. градоначальника.

Отметим, что несмотря на разрешение работать, в округе все еще действуют ограничения. Например, заполняемость залов для культурно-досуговых учреждений не должна превышать 50 процентов. В случае со спортивными мероприятиями – только 25 процентов зрителей могут их посетить одновременно.

Также на какое-то время будут особые условия для любителей экскурсий – их можно посетить только после записи. Очных концертов, к сожалению, пока не предвидится: послушать музыкантов местной филармонии только онлайн. Такая ситуация возникла из-за нестабильной эпидемиологической ситуации.

«Мы пока на втором этапе снятия ограничений для культуры – все зависит от эпидемиологической ситуации. Специалисты уже готовят предложения, которые позволят вернуться музыкальным мероприятиям в нашу жизнь. Хочу обратить внимание на то, что в рамках нового постановления нашими учреждениями уже подготовлены отличные мероприятия, которые должны заинтересовать горожан», – сообщила Анна Томазова.

Послабления коснулись и библиотек – теперь книги получить можно без записи, а также насладиться литературой в читальных залах. Однако их заполняемость, опять же, не должна превышать половины от общих мест.

Напомним, что сургутяне старше 65 лет, беременные женщины и лица с хроническими заболеваниями должны продолжать соблюдать самоизоляцию до 28 февраля. Таким образом, эти категории граждан не могут посещать спортивные и культурные мероприятия до особого постановления.


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Сегодня в 16:34, просмотров: 185, комментариев: 0
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