В Сургуте вынесли приговор банде вымогателей

Сургутский городской суд вынес приговор трем местным жителям, которые признаны виновными в разбое и вымогательстве. Преступление банда совершила в 2019 году. Мужчины требовали от сургутянина 300 тысяч рублей за якобы совершение последним преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

«Получив отказ потерпевшего, злоумышленники причинили ему телесные повреждения. Также они похитили у потерпевшего деньги в сумме более 70 тысяч рублей, сотовый телефон и совершили угон его автомобиля», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Участники банды отправятся в колонию общего режима на сроки три года, пять лет и шесть месяцев и семь лет. Кроме того, им придется возместить потерпевшему моральный и материальный вред.