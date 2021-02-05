В Сургуте обещают за выходные полностью ликвидировать колею на автомагистралях

В Сургуте в ближайшие 3-4 дня будет полностью ликвидирована снежная колея, образовавшаяся на автомагистралях. На сегодня эти работы выполнены на 70 процентов. Об этом заявил начальник дорожно-транспортного управления Алексей Кононенко.

Кроме того, специалисты рассказали, почему колея образовалась – дело вовсе не в плохой работе коммунальщиков. В период снегопадов техника работала в авральном режиме, отметил заместитель директора Дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса Владимир Токмянин. Основные проблемы создали низкие температуры: даже при -20 °С реагенты не работают, а техника уже не в силах снять буквально окаменевший слой снега.

Отметим, что, по данным синоптиков, 6 февраля на Югру обрушится метель, а с 7 февраля снова похолодает.

В пресс-службе администрации города напомнили, куда звонит, если увидите некачественно почищенную дорогу:

26-87-11 – Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса;

52-45-19, 52-45-04 – департамент городского хозяйства Администрации города.