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​Коммунальщики Сургута раскрыли секрет образования колеи на дорогах города

В Сургуте обещают за выходные полностью ликвидировать колею на автомагистралях

​Коммунальщики Сургута раскрыли секрет образования колеи на дорогах города
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

В Сургуте в ближайшие 3-4 дня будет полностью ликвидирована снежная колея, образовавшаяся на автомагистралях. На сегодня эти работы выполнены на 70 процентов. Об этом заявил начальник дорожно-транспортного управления Алексей Кононенко.

Кроме того, специалисты рассказали, почему колея образовалась – дело вовсе не в плохой работе коммунальщиков. В период снегопадов техника работала в авральном режиме, отметил заместитель директора Дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса Владимир Токмянин. Основные проблемы создали низкие температуры: даже при -20 °С реагенты не работают, а техника уже не в силах снять буквально окаменевший слой снега.

Отметим, что, по данным синоптиков, 6 февраля на Югру обрушится метель, а с 7 февраля снова похолодает.

В пресс-службе администрации города напомнили, куда звонит, если увидите некачественно почищенную дорогу:
26-87-11 – Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса;
52-45-19, 52-45-04 – департамент городского хозяйства Администрации города.


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Сегодня в 15:51, просмотров: 288, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:23
Смотря какие реагенты применять. К примеру реагент типа «ПГМ Пешеход» для посыпки тротуаров работает до минус 25 градусов. Правда стоит он недешево. Аналогичные реагенты имеются и для автодорог. А образование колеи- это извечная проблема сургутских дорог. Можно ведь за многие годы «борьбы» подобрать реагент и наконец-то снять ещё одну дорожную проблему.

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