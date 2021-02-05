На конкурс по выборам главы Сургута документы подал шестой кандидат

Желающих стать главой Сургута уже шестеро. В пятницу, 5 февраля, документы подал предприниматель Эдуард Кравченко. Мужчина имеет опыт руководителя – в данный момент он руководит СТО.

Стоит отметить, что бизнесмен участвовал и в первом конкурсе. Тогда из более 60 претендентов только один смог предоставить комиссии документы без ошибок. Сейчас кандидаты, судя по всему, ошибки исправляют , чтобы во второй раз не упустить шанс занять высокопоставленную должность.

Сегодня на пост главы Сургута претендуют также пенсионер Александр Мигунов, безработный Игорь Лубягин, депутат думы ХМАО Андрей Филатов, оператор обезвоживания и обессоливания установки 3 разряда НГДУ «Сургутнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» Алексей Рогов и начальник сургутского аварийно-восстановительного поезда в ООО «Запсибтрансгаз» Андрей Мамаев. Документы принимают до 14 февраля. Имя нового главы город должен узнать 27 февраля.