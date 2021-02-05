Сургутянин сменил фамилию, чтобы не служить в армии

В аэропорту Сургута задержан 21-летний местный житель, который обвиняется в уклонении от прохождения военной службы. По версии следствия, молодой человек не явился в военкомат, а, чтобы его не нашли, сменил фамилию.

Сургутянин должен был отправиться в армию летом 2019 года, однако в военкомат он пришел.

«При этом, в 2019 году обвиняемый, с целью уклонения от военной службы и от уголовной ответственности, по рекомендации неустановленных лиц сменил свою фамилию, а в 2020 году выехал за пределы округа. В ходе следствия обвиняемый объявлен в федеральный розыск и по результатам розыскных мероприятий установлено, что он скрывается в Москве. Дальнейшие его передвижения контролировались правоохранительными органами и 30 января 2021 года при прибытии в Сургут он задержан во время выхода из самолета», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Сейчас решается вопрос об избрании уклонисту меры пресечения. Ему грозит наказание по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной службы).

Всего в 2020 году в Югре были оштрафованы 22 молодых человека, уклоняющиеся от прохождения службы. «При этом привлечение таких лиц к уголовной ответственности не снимает с них обязанности проходить военную службу и, после погашения или снятия судимости, они вновь призываются в ряды Вооруженных сил Российской Федерации», - добавили в ведомстве.