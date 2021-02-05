Сургутские полицейские пресекли попытку распространения гашиша

Сургутские нарко-полицейские совместно с отрядом специального назначения «Гром» задержали трех югорчан, которые подозреваются в распространении наркотиков.

В квартире у 34-летнего мужчины был найден гашиш массой более восьми грамм. У его подельника 1991 года рождения изъяли гашиш весом в 23 грамма. Третий коллега хранил в своем гараже более крупный тайник, а именно 663 грамма гашиша и 20 грамм марихуаны, что так же подтвердило исследование. Помимо наркотиков в гараже хранилась граната и запал с маркировкой, экспертиза показала, что это взрывное устройство.

По версии полицейских, задержанные купили наркотики на анонимной площадке и в дальнейшем собирались их продавать. Сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.

Крупная закладка, которую успели спрятать подозреваемые была найдена полицейскими в Свердловской области. «Сокровищем» оказалась марихуана весом в 1,7 килограмм. Всего из незаконного оборота изъято более 2,5 килограмм наркотиков. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.