Жительница Сургута нанесла несколько ножевых ударов супругу, отчего тот скончался

В Сургуте вновь конфликт на бытовой почве – сургутянка убила мужа. Накануне один из жителей дома на улице Маяковского позвонил в скорую и сообщил об обнаружении тела соседа с ножевым ранением.

Позже выяснилось, что мужчина выпивал со своей супругой, и в какой-то момент у них возникла бытовая ссора. Дошло до рукоприкладства. В какой-то момент ситуация накалилась настолько, что женщина вооружилась кухонным ножом и ударила супруга в грудь – тот скончался на месте. В страхе быть пойманной, женщина сказала соседу о том, что нашла тело супруга, и решила, что он сам нанес себе травму. Однако улик против нее оказалось слишком много, и ей пришлось сознаться.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства преступления, расследование продолжается.