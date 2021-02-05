В Сургуте энергетики СГЭС починили поврежденную самосвалом тепломагистраль

В Сургуте специалисты СГЭС, спустя почти неделю, отремонтировали поврежденный трубопровод, на который «напал» самосвал. Тепломагистраль ГРЭС-1-ПКТС расположена на улице Комплектовочная, 5.

«Для проведения восстановительных работ участок дороги на ул. Комплектовочной был закрыт. Сегодня в 15.00 специалисты СГЭС освободили проезд для автомобилей – разгородили дорогу и убрали временные теплосети. А в 16.00 запустили тепло потребителям уже по постоянной схеме», – объяснил заместитель главного инженера ООО «СГЭС» по тепловой энергии Александр Марченков.

Напомним, вечером 28 января грузовик совершил наезд на П-образный переход теплопровода, что привело к отключению тепла в поселке Госснаб и промзоне. Оказалось, что водитель забыл опустить кузов.