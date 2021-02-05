Пятым претендентом на место главы Сургута стал человек, который уже участвовал в первом конкурсе

Пятый житель Сургута изъявил желание побороться за кресло мэра. Новым кандидатом на вакантную должность оказался Андрей Мамаев 1976 года рождения. Он также участвовал в первом конкурсе. По сообщениям приемной комиссии, он является начальником сургутского аварийно-восстановительного поезда в ООО «Запсибтрансгаз».

Напомним, что претенденты на должность градоначальника могут подать документы до 20 февраля. После этой даты комиссия вновь начнет отбор и сформирует список кандидатов, из которых 27 февраля депутаты местной думы выберут главу.

На портале siapress.ruможно следить за пополнением списков всех тех, кто подал документы и желает побороться за место мэра. Посмотреть его можно здесь.