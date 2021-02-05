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С сургутян списывают штрафы за нарушения ПДД, о которых они узнают в последнюю очередь

Жители Сургута сообщили о некорректном действии приставов: о штрафах горожане не знают, а деньги за нарушения списываются

С сургутян списывают штрафы за нарушения ПДД, о которых они узнают в последнюю очередь
фото: pixabay.com

Жители Сургута пожаловались на то, что с них снимают деньги за просроченные штрафы, однако уведомление о нарушении ПДД на портале «Госуслуги» не было.

«Кто сталкивался с такой ситуацией: приставы сняли деньги за штраф ГИБДД, но ни в Госуслугах, ни в приложении не было информации о том, что имеется нарушение. Иначе я бы оплатила, не доводя дело до судебных приставов. Или нынче можно просто без объяснения причины и фото видеофиксации снимать деньги? Куда жаловаться?», – сообщила одна из горожанок в «К-ИНФОРМ».

Отметим, что приставам штраф передается спустя 70 дней – только спустя это время он считается просроченным и становится судебной задолженностью. Несмотря на это, сотрудники ГИБДД обязаны оповестить нарушителя, иначе потом действия пристава можно считать некорректными.

«О нарушениях ПДД ГАИ обязаны уведомлять через тот же портал «Госуслуги» или в письменном виде – штрафную квитанцию традиционно кладут в почтовый ящик. Если же ни одним из указанных способов вас не оповестили, вы в праве обратиться к юристу и с его помощью обжаловать действия пристава», – рассказал специалист Центра правовой поддержки «Правовед».

Если сообщения на «Госуслугах» не появилось, можно узнать всю необходимую информацию на сайте Госавтоинспекции в разделе «Проверка штрафов» и в бесплатном мобильном приложении «Штрафы ГИБДД». Информация о судебных задолженностях находится на сайте ФССП России.

Корреспондент siapress.ruнаправил запросы в Госавтоинспекцию Сургута и местному отделению судебных приставов, но на момент публикации статьи ответа не последовало.


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Сегодня в 09:22, просмотров: 72, комментариев: 0
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