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​Время для прогулок: в выходные сургутян ждут плюсовые температуры

В Сургуте в выходные резко потеплеет

​Время для прогулок: в выходные сургутян ждут плюсовые температуры
Фото: pixabay.com

В грядущие выходные сургутян ждет долгожданное потепление. По прогнозам синоптиков, в субботу, 6 февраля, температура воздуха будет доходить до -10 градусов ночью. Днем столбики термометра поползут вверх, обещают -2, а к вечеру потеплеет до 0. При этом солнцем сургутян погода не побалует: небо будет пасмурное, ожидается снег. В воскресенье, 7 февраля, резких перемен не наблюдается. Температура в течение суток будет в пределах от +1 до -3 градусов.

После затяжных январских морозов сургутяне смогут, наконец, почувствовать приближение весны. Однако отступление зимы будет неоднозначным. Уже к середине недели она напомнит о своих правах на февраль. В среду в Сургуте снова похолодает до -33. Пока, согласно прогнозу Гисметео, холода продержатся дольше недели.


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Сегодня в 21:54, просмотров: 59, комментариев: 0
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