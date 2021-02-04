В Сургуте предлагают пустить общественный транспорт по выделенной полосе

На проспекте Ленина в Сургуте могут выделить отдельную полосу для общественного транспорта, чтобы сургутяне быстрее добирались в пункт назначения. Такое предложение содержится в новой схеме транспортного обслуживания населения, которую накануне презентовали в Сургуте.

По данным разработчиков схемы, удовлетворенность сургутян общественным транспортом в последние годы снизилась. Люди недовольны качеством подвижного состава, временем в пути и долгим ожиданием нужного маршрута вечерами.

Предполагается, что постепенная смена схемы обслуживания пассажиров общественного транспорта решит эти проблемы. На данный момент создано несколько вариантов организации маршрутов. Кроме того, схема предполагает отказаться от маршруток и обновить автобусный парк, возможно, ввести повременной тариф и создать больше остановок.

Окончательный вариант «Комплексной системы общественного транспорта» будет представлен после слушаний. Реализовываться схема будет поэтапно до 2035 года.