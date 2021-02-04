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​В СОКБ открылась долгожданная поликлиника

Поликлиническое отделение Сургутской окружной клинической больницы начало свою работу

​В СОКБ открылась долгожданная поликлиника
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В Сургутской окружной клинической больнице открылся новый корпус — ждали его пять лет.

Новая поликлиника располагается в здании на 6700 квадратных метров, пропускная способность — 425 пациентов в смену, или около тысячи пациентов в день. В отделении уже работает 30 специалистов разных профилей. «Здесь у нас находятся амбулаторные звенья наших окружных центров. Всего их 13. По направлению врачей первичного звена, пациенты здесь проходят диагностику, им выставляют диагноз, также при необходимости они направляются на стационарное лечение, а после него возвращаются к нам на диспансерное наблюдение», — рассказывает главврач больницы Галина Шестакова.

Ключевое слово — «по направлению». Записи на прием сюда «с улицы» нет: перед тем, как попасть к высококлассным специалистам СОКБ, пациент проходит все консультации и обследования у собственных участковых врачей.

«Участковые врачи более детально изучают проблему пациента, назначают необходимый комплекс обследований. Если пациент правильно подготовлен, то он, получая направление, попадает на прием к нашим врачам и уже готов к постановке диагноза, назначению лечения», — объясняет заведующая консультативно-диагностической поликлиники Светлана Курзина.

Впрочем, вскоре в новом корпусе откроется платный прием: «В перспективе мы планируем платные услуги, но для этого должно быть дано добровольное согласие самого пациента. Он должен понимать, что может получить любую бесплатную медицинскую помощь в рамках государственной гарантии, а если он решает попасть к нам на платной основе, как это есть и в окружном кардиодиспансере – безусловно, у нас такая система тоже будет», — поделилась планами Светлана Курзина.

Однако попасть в новое отделение сложно пока что еще и чисто физически — придется преодолеть парковку с затором из машин, паркующихся порой прямо на пешеходном тротуаре. На фоне просторных коридоров, тактильной плитки и подъемников для пациентов с колясками внутри самой больницы эта картина выглядит контрастно, но в самой больнице уверены: это ненадолго.

«Да, есть проблема доступности с городской парковки — она даже пока еще не наша, но там сделаны съезды и подъемы для колясочников. Но сейчас просто не успели по теплой погоде обозначить специальными знаками. Думаю, с наступлением весеннего периода мы все это доделаем», — отмечает главный инженер БУ ОКБ Евгений Кондратьев.

Напомним, что открытия нового отделения сургутяне ждали пять лет. За это время у грандиозной стройки сменилось три подрядчика, и только последнему — компании «СургутСтройТрест» — удалось довести дело до конца. Помогло соответствующее поручение губернатора Югры Натальи Комаровой, в соответствии ускорились процесс проведения экспертизы и лицензирования.

«Все это время мы ютились в трех разных помещениях в разных частях города, и было очень неудобно и нашим специалистам, но особенно — пациентам. Новое здание — комфортное: широкие коридоры, просторные кабинеты, есть высокотехнологичное оборудование экспертного класса. Здание больницы находится в центре города, и всем пациентам удобно нас посещать», — заключила Галина Шестакова.

Кстати, все старые помещения больницы продолжат работу уже в ином качестве. Они отданы на рассмотрение департаменту здравоохранения. «Например, помещение на Студенческой улице — на него уже есть заявки, — говорит Галина Шестакова, — скорее всего, там будут располагаться какие-то другие лечебные учреждения». Более близкое к основному корпусу СОКБ помещение на улице Энергетиков продолжит эксплуатировать сама больница. «Возможно, сделаем пансионат для приезжих пациентов; для них это будет очень удобно — близко, в жилом доме», — предполагает главврач.

Открытием поликлинического отделения дело не завершается: «Также сейчас решается вопрос о строительстве новых помещений для судмедэкспертизы и патанатомического отделения, — делится планами Галина Шестакова. — Мы полностью обеспечены площадями для поликлиники — рядом, в стеклянном здании, располагается онкологический центр. В стационаре у нас открылось два новых отделения».


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Сегодня в 16:09, просмотров: 136, комментариев: 0
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