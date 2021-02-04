В Сургуте только четверть безработных получают пособие

На учете в Сургутском центре занятости населения сегодня состоят 6 887 жителей города и 1 981 – района. Только 24 процента из них получают пособие по безработице. Об этом рассказала директор учреждения Ирина Мочалова.

Минимальное пособие по безработице в Югре составляет 2 250 рублей. Его можно получать не более трех месяцев. Максимальное – 18 195 рублей.

«Для граждан, которые работали более полугода на момент обращения в службу занятости, назначается следующее пособие – три месяца они получают 75 процентов от среднего заработка, но не более 18 195 рублей, следующие три месяца – 60 процентов от среднего заработка, но не выше 7 500 рублей. Минимальное пособие так и осталось 2 250 рублей, выдается оно три месяца. Больше оно не будет выплачиваться, сколько бы человек не состоял на учете», - объяснила заместитель директора Инна Бараневская.

Сегодня встать на учет по безработице можно онлайн – через сайт Госуслуг и через портал «Работа в России». Специалисты отмечают, что последний вариант предпочтительнее, потому что к заявлению можно прикрепить резюме. Однако искать работу бесконечно не получиться. Если соискатель игнорирует предложенные вакансии или обучение месяц, его снимают с учета.

Кроме того, в Центре занятости подчеркнули, что для безработных, которые уже не являются получателями пособий, по закону любая работа является подходящей – даже неквалифицированный труд.

Что касается предложений о работе, сегодня в Сургуте открыты 2 249 вакансий, в районе – 913. Работодатели чаще всего ищут квалифицированных специалистов, имеющих опыт в своей сфере.

Количество вакансий в последние годы остается стабильным. А вот рост безработных существенный. Так, в начале 2020 года в Сургуте был зарегистрирован 301 безработный, в районе – 159, в 2019-м – 230 и 170 соответственно. Уровень безработицы в городе вырос с 0,1 до 4,6 процента, в районе – с 0,2 до 2,5 процента.