16+
Логотип Сиапресс
USD  75,7293   EUR  90,9206  

Новости

Больше новостей
Продолжите ли вы следить за отбором кандидатов на пост главы Сургута после выдвижения Андрея Филатова?
Комментировать
0
Претендентов на пост главы Сургута во втором конкурсе будет...
Комментировать
0
Будете ли вы следить за новым конкурсом на пост главы Сургута?
Комментировать
0
Участников сургутского митинга 23 января оштрафовали на 10-15 тысяч рублей. Это наказание...
Комментировать
0
Когда следует провести конкурс по отбору претендентов на пост главы Сургута?
Комментировать
0
Больше опросов

В центре занятости Сургута рассказали, сколько получают безработные

В Сургуте только четверть безработных получают пособие

В центре занятости Сургута рассказали, сколько получают безработные
Фото: pixabay.com

На учете в Сургутском центре занятости населения сегодня состоят 6 887 жителей города и 1 981 – района. Только 24 процента из них получают пособие по безработице. Об этом рассказала директор учреждения Ирина Мочалова.

Минимальное пособие по безработице в Югре составляет 2 250 рублей. Его можно получать не более трех месяцев. Максимальное – 18 195 рублей.

«Для граждан, которые работали более полугода на момент обращения в службу занятости, назначается следующее пособие – три месяца они получают 75 процентов от среднего заработка, но не более 18 195 рублей, следующие три месяца – 60 процентов от среднего заработка, но не выше 7 500 рублей. Минимальное пособие так и осталось 2 250 рублей, выдается оно три месяца. Больше оно не будет выплачиваться, сколько бы человек не состоял на учете», - объяснила заместитель директора Инна Бараневская.

Сегодня встать на учет по безработице можно онлайн – через сайт Госуслуг и через портал «Работа в России». Специалисты отмечают, что последний вариант предпочтительнее, потому что к заявлению можно прикрепить резюме. Однако искать работу бесконечно не получиться. Если соискатель игнорирует предложенные вакансии или обучение месяц, его снимают с учета.

Кроме того, в Центре занятости подчеркнули, что для безработных, которые уже не являются получателями пособий, по закону любая работа является подходящей – даже неквалифицированный труд.

Что касается предложений о работе, сегодня в Сургуте открыты 2 249 вакансий, в районе – 913. Работодатели чаще всего ищут квалифицированных специалистов, имеющих опыт в своей сфере.

Количество вакансий в последние годы остается стабильным. А вот рост безработных существенный. Так, в начале 2020 года в Сургуте был зарегистрирован 301 безработный, в районе – 159, в 2019-м – 230 и 170 соответственно. Уровень безработицы в городе вырос с 0,1 до 4,6 процента, в районе – с 0,2 до 2,5 процента.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:01, просмотров: 144, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте после ЧП в бассейне госпитализирован школьник 3796
  2. ​Архитектурная политика Сургута в последние два года приобрела катастрофический характер 1826
  3. ​Совет директоров Сургутнефтегаза расширился 1465
  4. В Сургуте будут расследовать инцидент со школьником, который чуть не утонул в бассейне 1395
  5. ​Продолжают гореть: за ночь в Сургуте вспыхнуло два авто 1257
  6. Проект «ДУМАть и решать». Прививаться или нет? Максим Слепов // ONLINE 4 февраля в 16.30 1231
  7. ​«Югра-Экология» сократила список операторов по перевозке мусора 1067
  8. ​Россияне снова смогут летать в Азербайджан и Армению 953
  9. ​Есть Путин — есть Россия. Нет Путина — нет России 940
  10. ​Перевал Дятлова: путешествие к трагичной истории. Татьяна Турбан // ONLINE 720
  1. В Сургуте появится второй мост через Обь 12835
  2. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 9673
  3. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 7028
  4. Сургутяне просят сдвинуть знак «одностороннее движение» на Музейной улице 6091
  5. ​Девятиэтажный ковидный госпиталь в Сургуте снова расформировывают 4109
  6. ​Начинай сначала. Определился первый претендент на пост главы Сургута 3865
  7. ​В Сургуте после ЧП в бассейне госпитализирован школьник 3796
  8. Газпромовскую «свечку» можно превратить в культурно-интеллектуальный центр, но, скорее всего, это будет просто чиновничий офис 3740
  9. Под Нефтеюганском столкнулись два КАМАЗа 3575
  10. «Мы видим, что есть определённый кандидат, которого, используя весь «репрессивный аппарат», пытаются навязать нашему городу…» // ВИДЕО 3534
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 21281
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 18234
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 15797
  4. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 15619
  5. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 13165
  6. В Сургуте появится второй мост через Обь 12835
  7. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 11849
  8. Жительница Нефтеюганска приютила синицу на время холодов 11821
  9. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 11375
  10. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 10217

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика