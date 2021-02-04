В Сургуте задержаны два учителя школы №31, в бассейне которой серьезно пострадал ребенок

В Сургуте задержаны два преподавателя физической культуры школы №31, где накануне в бассейне серьезно пострадал 9-летний ребенок. Педагогов подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

«Установлено, что 3 февраля с 15.00 до 16.35 двое педагогов во время урока с учениками 3 класса не приняли надлежащих мер к сохранению жизни и здоровья учеников, допустили наступление общественно опасных последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью 9-летнего ребенка, который, не имея надлежащего опыта плавания, потерял сознание в результате заполнения органов дыхания водой», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения для подозреваемых.

Ранее по факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Кроме того, в образовательном учреждении проходит прокурорская проверка.

Как сообщалось ранее, школьник госпитализирован в тяжелом состоянии. Он находится в реанимации на ИВЛ.