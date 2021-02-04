В Сургутском районе в течение трех лет создадут новое историко-культурное ядро

«Барсова гора» станет новым историко-культурным ядром Сургутского района – там появится проект, по качеству соответствующий знаменитому музею природы и человека в Ханты-Мансийске. Идею презентовали накануне, 3 февраля, главе муниципалитета Андрею Трубецкому.

Отмечается, что на территории «Барсовой горы» появится еще один музей в стиле эко-минимализм: все строения будут выполнены из экологических материалов (в основном – металл и дерево). Внутри будут находиться как «живые» артефакты, так и устройства, позволяющие интерактивно ознакомиться с историей и фактами – с бытом коренных народов Севера, предметами обихода, устройством стойбищ и первых жилищ, местными животными.

«Важно отметить, что такая концентрация разновременных и разнородных объектов природного и культурного наследия на одной территории представляет собой уникальное явление для всей Западной Сибири и России в целом. 2021 год для урочища является юбилейным. В этом году исполняется 130 лет исследованиям шведского археолога Фредрика Мартина на Барсовой Горе, 50 лет с начала работ Уральской археологической экспедиции и 30 лет с даты основания научно-производственного центра «Барсова Гора», – заявил на показе проекта директор центра Петр Сташкин.

На реализацию задумки уйдет, по предварительным подсчетам, более шести миллионов. Создание проекта может занять три года. За это время необходимо успеть построить сам музей и благоустроить территорию вокруг него. Объект будет интересен местным жителям и гостям района еще и тем, что в округе нет подобных крупных центров.

«Это интересно, нам повезло, что в Сургутском районе есть такое уникальное место, надо об этом больше говорить. В этом году надо выполнить проект полностью, на апрельскую думу вынести заявку на дополнительное финансирование на проектирование. Договор будете заключать вы, это ваш проект вашего учреждения. Проект должен быть с разбивкой на этапы, но в этом году его начать и закончить, а в следующем году уже начать работы», – подытожил глава Сургутского района.

На данный момент «Урочище Барсова гора» участвует в федеральном конкурсе, по итогам которого проект может попасть в ТОП-1000 культурных и туристических брендов России. Это поможет привлечь туристов, добровольцев и инвесторов, что станет хорошим подспорьем для реализации задуманного. Помочь проекту можно будет на официальном сайте после авторизации. Голос можно будет отдать вплоть до 1 марта.

Напомним, что ранее про «Барсову гору» директор центра Петр Сташкин рассказывал в интервью корреспонденту siapress.ru. Прочитать материал и узнать о том, почему это место так называется, какие значимые артефакты там обнаружили и насколько велико археологическое сообщество в Югре, можно на сайте портала.