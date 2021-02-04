Рейс «Сургут – Саратов» задерживается на пять часов

В аэропорту Сургута на пять часов задерживается рейс авиакомпании Utair, следующий в Саратов. По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, причиной задержки стало позднее прибытие лайнера из Красондара. Самолет вылетит в пункт назначения 4 февраля в 17.00 вместо планируемых 12.10.

«На данный момент на рейс зарегистрировано 90 пассажиров, детей среди них нет. Сургутской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», - добавили в ведомстве.

По данным онлайн-табло аэропорта Сургута, сегодня с задержкой прилетят самолеты из Краснодара и Грозного.