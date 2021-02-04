Власти Сургута ликвидируют несанкционированную свалку в городском парке «За Саймой»

В городском парке «За Саймой» сургутяне обнаружили гору автомобильных покрышек, так уютно обосновавшуюся в общественном месте. Лежат себе, припорошенные снегом, как будто так и надо. О факте наглого засорения городского пространства стало известно специалистам администрации Сургута. Выяснилось, что это не какой-нибудь очередной арт-объект, а действительно несанкционированная свалка. Однако с ее ликвидацией торопиться пока не будут.

«Специалистами МКУ «Лесопарковое хозяйство» был организован рейд для проведения обследования территории парка. Действительно установили на благоустроенной части «За Саймой» складирование автомобильных покрышек, после чего было направлено заявление в УМВД России по г. Сургуту для установления факта правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц. После проведения необходимых мероприятий сотрудниками полиции эти шины вывезут на специальную площадку и утилизируют», - рассказала и. о. директора МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» Ирина Николаенко.

Это не первая история, когда недобросовестные горожане используют городской парк и его водоемы в качестве места для «утилизации» ненужного хлама. В октябре прошлого года из вод Саймы выловили огромную катушку, а в ноябре 2020 разгадывали тайну мазутного пятна на поверхности реки.