В Сургуте за день сбили двух несовершеннолетних

В Сургуте за прошедший день под колеса автомобиля угодило два ребенка. Оба инцидента случились на нерегулируемых пешеходных переходах.

В первый раз подростка сбили на улице 30 лет Победы: виновником оказался 35-летний водитель «Лексуса». 13-летняя девочка получила травмы. Аналогичное ДТП произошло на улице Семена Билецкого, там пострадал девятилетний ребенок.

«За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних пешеходов», – рассказали в пресс-службе ГИБДД Югры.