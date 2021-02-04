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За сутки два юных сургутянина оказались под колесами автомобиля

В Сургуте за день сбили двух несовершеннолетних

За сутки два юных сургутянина оказались под колесами автомобиля
фото: evo-rus.com

В Сургуте за прошедший день под колеса автомобиля угодило два ребенка. Оба инцидента случились на нерегулируемых пешеходных переходах.

В первый раз подростка сбили на улице 30 лет Победы: виновником оказался 35-летний водитель «Лексуса». 13-летняя девочка получила травмы. Аналогичное ДТП произошло на улице Семена Билецкого, там пострадал девятилетний ребенок.

«За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних пешеходов», – рассказали в пресс-службе ГИБДД Югры.


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Сегодня в 09:59, просмотров: 328, комментариев: 1
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 11:04
"За сутки два юных сургутянина оказались под колесами автомобиля" - сами оказались?

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