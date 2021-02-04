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В Сургуте будут расследовать инцидент со школьником, который чуть не утонул в бассейне

Следователи установят причину инцидента с ребенком, который чуть не утонул в бассейне школы Сургута

В Сургуте будут расследовать инцидент со школьником, который чуть не утонул в бассейне
фото: СК Югры

В Сургуте после инцидента с ребенком, который едва не утонул в школьном бассейне, возбудили уголовное дело. Как считают следователи, руководство и сотрудники школы проявили халатность и плохо исполняли свои должностные обязанности, что повлекло за собой происшествие.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установлением всех обстоятельств произошедшего, на место происшествия была направлена следственная группа из аппарата следственного управления. Расследование уголовного дела продолжается», – рассказали в пресс-службе СК Югры.

Напомним, что инцидент произошел 3 февраля. По предварительной информации, третьеклассник во время игры со сверстниками захлебнулся и начал тонуть. Педагоги и медработник оказали первую помощь, после девятилетний ребенок был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.


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Сегодня в 09:22, просмотров: 123, комментариев: 0
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