В Сургуте за сутки сгорело два автомобиля

За ночь сургутские пожарные два раза выезжали на тушение огня в авто. Первый случай произошел в 4:16: поступило сообщение о возгорании иномарки «Kia Bongo-3» на улице Дзержинского. Уже через 10 минут специалисты справились с огнем. В 5:41 на Югорской улице вспыхнул второй автомобиль уже отечественной марки – «ВАЗ-21213». «К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекалась 1 единица техники, 4 человека личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России», – говорится в обоих случаях в сообщении пресс-службы МЧС Югры.

С конца прошлого года в Югре началась волна самовозгораний автомобилей. Среди сгоревшего транспорта числятся как иномарки, так и отечественные машины. В сургутском отделе надзорной деятельности и и профилактической работы управления МЧС Югры такую ситуацию назвали беспрецедентной.