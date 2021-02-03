В Совет директоров Сургутнефтегаза вошел новый человек

Совет директоров Сургутнефтегаза расширился до десяти человек. В него вошел президент страхового фонда «Социальная защита» Александр Агарев. Соответствующая информация размещена на сайте компании 3 февраля.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», страховой фонд защита учрежден Сургутнефтегазом.

В составе Совета остались гендиректор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, главный инженер - первый заместитель гендиректора Александр Буланов, а также экс-сотрудники компании Иван Диниченко, Валерий Егоров, Владимир Ерохин, Виктор Кривошеев, Николай Матвеев, Георгий Мухамадеев и Илдус Усманов.