На пост главы Сургута претендует сотрудник «Сургутнефтегаза»

В Сургуте зарегистрирован четвертый кандидат на пост главы города. Им стал 37-летний оператор обезвоживания и обессоливания установки 3 разряда НГДУ «Сургутнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» Алексей Рогов. Он уже участвовал в первом конкурсе, который не состоялся из-за того, что всего один кандидат смог подать документы без ошибок.

Напомним, конкурс на пост главы Сургута стартовал повторно 31 января. Документы уже подали завсегдатай выборов главы пенсионер Александр Мигунов, безработный Игорь Лубягин и депутат думы ХМАО Андрей Филатов. Некоторые эксперты именно ему и прочат должность главы экономической столицы Югры.

Сургут должен обрести главу 27 февраля. До 20 февраля конкурсная комиссия будет принимать документы от желающих занять его кресло.