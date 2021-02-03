Жители Сургута выбрали эскиз нового здания ГКЦ: фасад будет волнистым

Голосование по выбору фасада нового ГКЦ закончено – «Строитель» будет выглядеть согласно второму варианту. Судя по данным, которые предоставила администрация, он больше всего понравился жителям города.

«Более двух тысяч местных жителей приняли участие в голосовании, большинству понравился второй вариант – я тоже голосовал за него. Было много положительных отзывов, но некоторые горожане проект раскритиковали. Мы все равно благодарны им за неравнодушие», – рассказал заместитель главы Сургута Владимир Шмидт.





Эскиз-победитель будет слегка переделан под запросы горожан, далее завершатся работы над проектно-сметной документацией, которая позволит определить окончательную стоимость. На данный момент известно, что на всю реконструкцию потратят не менее 700 миллионов рублей.

Напомним, что сургутянам предлагали выбрать один из трех вариантов. Директор ГКЦ Ванда Болотнова ранее сообщала, что больше всего ей понравился третий вариант, так как он лучше всего отражает внутреннюю жизнь культурной организации. Ее мнение совпало с горожанами – большинство местных жителей во время опроса корреспондентов siapress.ruвыразили симпатию именно третьему эскизу.