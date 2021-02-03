Претендентом на пост главы Сургута стал депутат думы ХМАО Андрей Филатов

Третьим претендентом на пост главы Сургута, подавшим документы в конкурсную комиссию по отбору кандидатов, стал депутат думы ХМАО, бывший замгубернатора Югры Андрей Филатов.

Известно, что Филатов ещё с вёсны прошлого года проводил различные консультации с представителями разных экспертных групп по Сургуту и выяснял, какие отношения выстраивать с местной общественностью. Предполагалось, что он в первый конкурс подаст документы в последний момент, но неожиданно заболел коронавирусом. В январе, по информации siapress.ru, Филатов активизировал консультации с представителями различных групп влияния. Мы не располагаем информацией о том, что он вёл содержательное общение с представителями «команды» ушедшего в декабре в отставку главы Сургута Вадима Шувалова.