Полиция просит жителей Сургута помочь в поисках без вести пропавшего мужчины

В Сургуте ищут Креймер Виктора Карловича 29.03.1972 года, который пропал в начале мая прошлого года. В последний раз мужчину видели на ж/д вокзале, больше на связь с родственниками и знакомыми он не выходил.

Приметы: на вид 50 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые, чёрные, глаза тёмно-карие.

Особые приметы: На левом плече татуировка в виде оскалившегося волка и в ореоле буквы «ВБР», на правой ноге шрамы от операции на пальцы, отсутствие верхних и нижних передних зубов, справа внизу живота шрам от операции.

При себе имел: сумочку с документами (СНИЛС, военный билет, водительское удостоверение, паспорт).

Если вам известно о местонахождении пропавшего, обратитесь в полицию по номерам 8(3462) 76-16-22, 76-16-23, 89324087144 или 02.