16+
Логотип Сиапресс
USD  75,9051   EUR  91,6250  

Новости

Больше новостей
Претендентов на пост главы Сургута во втором конкурсе будет...
Комментировать
0
Будете ли вы следить за новым конкурсом на пост главы Сургута?
Комментировать
0
Участников сургутского митинга 23 января оштрафовали на 10-15 тысяч рублей. Это наказание...
Комментировать
0
Когда следует провести конкурс по отбору претендентов на пост главы Сургута?
Комментировать
0
На ремонт 6 внутриквартальных проездов в Сургуте в 2021 году выделили 41 млн руб. Это…

много 14%

мало 68.6%

не знаю 17.4%

Всего голосов: 172

Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте ищут мужчину, которого в последний раз видели на ж/д вокзале // ОРИЕНТИРОВКА

Полиция просит жителей Сургута помочь в поисках без вести пропавшего мужчины

В Сургуте ищут мужчину, которого в последний раз видели на ж/д вокзале // ОРИЕНТИРОВКА
фото: УМВД Сургута

В Сургуте ищут Креймер Виктора Карловича 29.03.1972 года, который пропал в начале мая прошлого года. В последний раз мужчину видели на ж/д вокзале, больше на связь с родственниками и знакомыми он не выходил.

Приметы: на вид 50 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые, чёрные, глаза тёмно-карие.

Особые приметы: На левом плече татуировка в виде оскалившегося волка и в ореоле буквы «ВБР», на правой ноге шрамы от операции на пальцы, отсутствие верхних и нижних передних зубов, справа внизу живота шрам от операции.

При себе имел: сумочку с документами (СНИЛС, военный билет, водительское удостоверение, паспорт).

Если вам известно о местонахождении пропавшего, обратитесь в полицию по номерам 8(3462) 76-16-22, 76-16-23, 89324087144 или 02.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:27, просмотров: 344, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутским семьям доступна новая социальная выплата 1809
  2. Ольга Шелюк: «Это нормально, если после ухода близкого человека ты проявляешь депрессивные реакции. Но если это затянулось – это повод задуматься» 1672
  3. ​Сургутянин, которого искали родственники, найден мертвым 1336
  4. ​Югорчанка лишилась денег в надежде устроиться на работу 1240
  5. ​Сургутянин поил знакомых вином со снотворным, чтобы изнасиловать 1120
  6. Сергей Полукеев: «Будущий глава Сургута должен быть готов к тому, что в любой момент на него могут завести уголовное дело» 1020
  7. ​Не оставляет попыток: претендент из первого круга повторно заявился на выборы главы Сургута 969
  8. ​Суд отправляет Алексея Навального в колонию 963
  9. ​Есть вопросы? Анна Томазова расскажет о работе культуры и спорта в Сургуте 924
  10. Все, что происходит с выборами главы Сургута — это модель российского общественного устройства 896
  1. В Сургуте появится второй мост через Обь 12706
  2. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 9429
  3. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 6771
  4. Сургутяне просят сдвинуть знак «одностороннее движение» на Музейной улице 5988
  5. ​Девятиэтажный ковидный госпиталь в Сургуте снова расформировывают 4026
  6. ​На 11-летнюю вартовчанку напал уголовник-рецидивист 4022
  7. ​Начинай сначала. Определился первый претендент на пост главы Сургута 3701
  8. Газпромовскую «свечку» можно превратить в культурно-интеллектуальный центр, но, скорее всего, это будет просто чиновничий офис 3603
  9. «Мы видим, что есть определённый кандидат, которого, используя весь «репрессивный аппарат», пытаются навязать нашему городу…» // ВИДЕО 3426
  10. ​Директора строительной фирмы, обманувшего дольщиков в Нефтеюганске, накажут 3293
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 21234
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 18175
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 15722
  4. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 15437
  5. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 13115
  6. В Сургуте появится второй мост через Обь 12706
  7. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 11792
  8. Жительница Нефтеюганска приютила синицу на время холодов 11389
  9. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 11288
  10. В нефтеюганском санатории будут помогать реабилитироваться пациентам, перенесшим ковид 10777

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика